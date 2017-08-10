Akıncı Üssü davasında eski albay Koçyiğit'in çapraz sorgusu tamamlandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada suç tarihinde Jandarma İstihbarat Okul Komutanı olan ve darbecilerin "Yurtta Sulh Konseyi" üyeleri içinde bulunan eski kurmay albay Murat Koçyiğit'in savunması ve çapraz sorgusu tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmasında savunmasını yapan Koçyiğit çapraz sorgusunda, müşteki ve sanık avukatlarının sorularını yanıtladı.

Akıncı Üssü'nde ziyaretine gittiği sanık eski albay Ahmet Özçetin ile tanışıklığı ve ilişki düzeyi sorulan Koçyiğit, Özçetin ile 2 yıl mesai arkadaşlığı yaptığını, ailece görüşmediklerini ancak birbirlerini ziyaret ettiklerini söyledi.

Sanık Koçyiğit, Akıncı Üssü'nde bulunduğu süre içerisinde kimsenin engellemesine tabi olmadığını kaydetti.

Davaya müdahil olan TBMM'nin avukatı Necmi Bayraktaroğlu, sanık Koçyiğit'in Jandarma İstihbarat Okulu'ndaki ders kitaplarındaki terör örgütü listesine FETÖ/PDY'yi kendisinin eklettirdiğini söylediğini hatırlatarak, bu girişimde ne kadar inisiyatif aldığını sordu. Koçyiğit de "O tarihe kadar örgütü listeye almadıkları ortada, o tarihe kadar orada komutanlık yapanların fotoğrafları da orada asılı. 'Böyle bir çalışma yaparsan seni öldürürüz' diye tehdit gelmedi ama epey direnç oldu, 'komutanım bu işte sıkıntı olur' diyenler oldu. Ben bu işi bir emirle de yapmadım. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın MGK'da almış olduğu kararların uygulanması vicdani sorumluluğumdan dolayı yaptım." dedi.

AK Parti'nin avukatı Muammer Cemaloğlu'nun, "Akıncı Üssü'ne geldiğiniz saat 20.30'da, kalabalık grup gördüğünüzü söylediniz. Sanık Kubilay Selçuk da saat 21.45'te kalabalık gruplardan söz etti, saatteki çelişki neden? Kameriyede otururken, yaşanan olağanüstü durumlara ilişkin hiç not aldınız mı?" sorularını yöneltti.

Sanık Selçuk'un daha önce Akıncı Üssü'nde görev yaptığı için her ikisinin gördüğü kalabalık grupları farklı değerlendirebileceğini savunan Koçyiğit, "Belki benim gördüğüm manzara Akıncı Üssü için normaldi, bilemiyorum ama ben ilk defa Akıncı Üssü'ne gittiğim için bana oradaki grup kalabalık geldi." dedi.

Sanık Koçyiğit, Akıncı Üssü'nde bulunduğu sürede hiç not tutmadığını, not alacak kadar kimseyi isim olarak tanımadığını öne sürdü. Koçyiğit, "Bir kişiyi isim olarak bilip de bir eylemine, fiiline, darbeye ilişkin faaliyetine rast gelmiş olsam, burada o kişiyi hem söyler hem de bugüne kadar yazılı ifade verirdim." dedi.

Bir kısım sanık kursiyer teğmen ve üsteğmenlerin avukatı Serdar Öztürk de sanıklardan Selçuk ve Koçyiğit'in aynı gün sürpriz ziyaretler için Akıncı Üssü'nde bulunmasının tesadüf olup olmadığını sordu. Koçyiğit bu soruya "Matematiksel yüzdeye bakarsanız zor bir ihtimal ama milyonda bir ihtimal de olsa ihtimal." yanıtını verdi.

Sanık Akın Öztürk'ün sorusu üzerine de Koçyiğit, Öztürk'ü Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde Jandarma Genel Komutanlığı ile gerçekleştirilen ortak faaliyetlerde görüp, tanıdığını anımsatarak, "Akıncı Üssü'nde kendisini ne zaman gördüm? 16 Temmuz öğleden sonra 4. Üs Komutanlığı önünde biz adli işlemlerin yapılmasını beklerken, bacağından yaralı bir personelle, zannederim Akın Öztürk'ün emir astsubayımış, kendisi de yaralanmış halde gördüm. Akın Öztürk, askeri savcı ve hakimlerle görüşüyordu. Kendisini darbeyle ilgili herhangi bir emir, talimat verirken, yönlendirme yaparken görmedim, karşılaşmadım." diye konuştu.

Sanık Koçyiğit'in savunması ve çapraz sorgusunun ardından avukatı Fikret İşler de müvekkilinin savunmasını yaptı.