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Akıncı Üssü davasında Hakan Karakuş çapraz sorguda

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor.

Akıncı Üssü davasında Hakan Karakuş çapraz sorguda

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 21'inci duruşması başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada, Akıncı Üssü 143. Filo'nun harekat subayı eski binbaşı Hakan Karakuş'un çapraz sorgusu yapılıyor.

İddianamede Karakuş'un, darbeye hazırlık toplantıları yaptığı, darbeye katılacak pilotlara Ankara'daki hedeflerin şifrelenmiş hallerini aktardığı, Akıncı Üssü'nde 15 Temmuz 2016 öncesi sorgu odalarını temizlettirdiği ve evinde bir dolarlar bulunduğu belirtiliyor. Karakuş'un pilotlara talimat verdiği telsiz konuşmaları da iddianamede yer alıyor.

Muhabir: Ferdi Türkten, Tanju Özkaya

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