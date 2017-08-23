Akıncı Üssü davasında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada, eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in çapraz sorgusu sırasında sanık avukatları ile izleyiciler arasında çıkan gerginlik nedeniyle duruşmaya ara verilerek salon boşaltıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in çapraz sorgusuyla devam edildi.

Sorgulama sırasında söz alan müşteki avukatlarından Ömer Oğur, duruşmanın öğleden önceki bölümünde konuşan Evrim'in avukatı Mustafa Avlağı'nın, mahkemeyi Nazi Almanyası yetkililerinin savaş ve insanlık suçundan yargılandığı Nürnberg mahkemesine benzettiğini hatırlattı. Ömer Oğur, sanığa "Nürnberg mahkemeleriyle ilgili bir bilginiz var mı?" diye sordu.

Evrim'in, "Hayır, yok" karşılığını verdiği Oğur, "Avukatınız, Nürnberg mahkemelerinden daha ağır şartlarda yargılandığınızı ifade etti. Bununla ilgili sizin görüşünüz nedir?" diye sordu. Evrim'in bu soruya cevap vermek istemediğini belirtmesi üzerine Oğur, "Kimse bu ülkenin mahkemelerini Nürnberg mahkemeleriyle kıyaslayamaz, bu mahkemelere benzetemez. Meslektaşımı özür dilemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan Mustafa Avlağı, "Nürnberg mahkemelerinde bile bu kadar ağır şartlarda yargılama olmadı." iddiasını tekrarladı. Avlağı'nın, izleyicilerin sanıklara küfrettiğini öne sürmesi üzerine izleyicilerle sanık avukatları arasında gerginlik yaşandı.

İzleyicilerden bazılarının ayağa kalkarak sanıklara pet şişe atması üzerine salonda bulunan kolluk güçleri, taraflar arasında barikat oluşturdu.

Avlağı'nın sözlerine tepki gösteren Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Burada büyük Türk milleti adına yargılama yapıyoruz. Onun dışında da hiçbir güç tanımıyoruz. Mahkemeyi beğenmiyorsanız itiraz edin, reddi heyet talep edin." dedi.

Duruşmaya ara verdiğini belirten Giray, salonun boşaltılmasını istedi. Kolluk güçleri, başkanın talimatıyla salonu boşalttı.



