Akıncı Üssü davasının 13. celsesi başladı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 13. celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşma, darbe girişimi tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uzay Gücü Araştırma Şube Müdürü olarak görev yapan eski yarbay Özcan Murat Doğan'ın savunmasıyla başladı.

İddianamede Doğan'ın, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yöneticisi olduğu, herhangi bir yazılı emir ve görevlendirme olmamasına rağmen suç tarihinde darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirtiliyor.