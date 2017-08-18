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Akıncı Üssü davasının 14. celsesi başladı

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 14. celsesi başladı

Akıncı Üssü davasının 14. celsesi başladı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 14. celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşma, darbe girişimi tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevinde bulunan eski tuğgeneral Aydemir Taşçı'nın çapraz sorgusuyla başladı.

İddianamede, darbecilerin sözde atama listesinde görevine devam etmesi öngörülen sanık Taşçı'nın, darbe girişimi gecesi, nöbetçi olmadığı halde Hava Kuvvetleri Komutanlığına gelip burada darbe faaliyetlerini koordine ettiği belirtilen Veysel Kavak ile görüştüğü, ardından yine görevi olmadığı halde Akıncı Üssü'ne giderek darbe faaliyetlerine katıldığı ifade ediliyor.

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Akıncı Üssü DavasıAnkara 4. Ağır Ceza MahkemesiDuruşma
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