Akıncı Üssü davasının 17'nci celsesi tamamlandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın 17'nci celsesi, eski 4. Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in çapraz sorgusuyla tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada çapraz sorguya alınan Evrim, Diyarbakır'dan aldıkları Sniper Pod'un niçin kullanıldığının sorulması üzerine, bu cihazın hedeflemeye yaradığını ve bombanın nişan alınan noktaya gitmesini sağladığını anlattı. Evrim, kendilerine ait olan bu cihazları Eskişehir Birleştirilmiş Harekat Merkezinin izni ile aldıklarını söyledi.

Avukat İskender Minar'ın, resmi aracınının bagajında bulunan plastik kelepçeleri sorduğu Evrim, "Hiç bilmiyorum. Ben koymadım." dedi.

Evrim, Balıkesir'den İstanbul'a 2 uçak yönlendirdiği iddiasına ilişkin bir soru üzerine ise böyle bir talimatının bulunmadığını öne sürdü.

Hakan Evrim, avukat Uğur Çağlar'ın, "Akıncı'daki kamera görüntülerini izlerken bizim görmediğimiz yerde, kamera altında kişilerin bulunduğunu ve bu kişilerin sizi enterne ettiğini söylediniz. Bu kişiler sizi nasıl enterne ediyor?" sorusuna cevap vermek istemediğini söyledi. Evrim, Çağlar'ın diğer sorularını da cevapsız bıraktı.

Müşteki avukatı Ömer Oğur'un sorusu üzerine Evrim, emrinde 2 bin 200 personel olduğunu söyledi. Oğur, bunun üzerine, "Şu anda üssünüze 300 kişiyle gitse burayı ele geçirebilir mi?" diye sordu. Evrim, bu soruya, "Bu tartışmalı bir konu. Ama 300 kişi ciddi bir tehdittir. Şu anda bir şey söyleyemeyeceğim" karşılığını verdi.

Oğur'un "Silahlı 300 kişinin üssünüzü ele geçirmesi ne kadar süre aldı?" diye sorması üzerine Evrim, üste bulunan personelin tamamının koruma görevi yapmadığını belirterek, "2 bin 200 kişi o akşam üstte değildi. Mesai bitmişti. Nöbetçi heyetleri vardı. Bunları düşünmeden değerlendiriyorsunuz. Bu insanlar düşman üniformasıyla girseler personelim mutlaka müdahale ederdi. Ben de bu adamların üsse nasıl girdiğinin ortaya çıkarılmasını istiyorum." dedi.

Evrim, soru üzerine, saat 21.00 sularında silahlı kişiler tarafından enterne edildiğini, bu saatten itibaren emir komuta iradesinin bulunmadığını öne sürdü.

"Size göre bu son darbenin kaynağı nedir, darbeyi kim yaptı?" sorusu yönetilen Evrim, "Şu anda içinde bulunduğum durum nedeniyle sadece basından bilgi alıyorum. Ama görebildiğim kadarıyla bunu yapanların yanında azmettirenler, görmezden gelenler, kolaylaştıranlar ve bundan yarar sağlayanlar var. Bilgim olmayan konularda fikir beyan etmeme prensibim var. Bunu yüce mahkeme ortaya çıkaracak." dedi.

Avukat Oğur’un, “Fetullah Gülen seninle birlikte yargılanıyor. Şu anki öğrendiğiniz bilgilere göre 'Fetullah Gülen terörist başıdır' diyebiliyor musunuz?" sorusu üzerine Evrim, şunları söyledi:

"Ben hala kendimi TSK'nın bir parçası hissediyorum. TSK'nın güzel bir özelliği var. Biz baştan bir prensip koyar sonuna kadar da öyle uygularız. Bizim için adam irticacıydı, hala irticacı. Bu mahkemenizin sonucunda, yüce mahkeme terörist derse benim için teröristtir. Ben Fetullah Gülen'i tanımam etmem. Ben baştan beri aynı çizgideyim. Benim için irticacı olması ve terörist olması arasında hiçbir fark yok."

Duruşma yarına ertelendi.