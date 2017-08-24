Akıncı Üssü davasının 18'inci celsesi tamamlandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 18'inci celsesi, Akıncı'da harekat komutanı olarak görev yapan ve darbe faaliyetlerini organize ettiği belirtilen eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin'in çapraz sorgusuyla tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, Özçetin'in çapraz sorgusuna geçildi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, "Sanık Hakan Çiçek savunmasında, sizin davetiniz üzerine Akıncı Üssü'ne gittiğini söyledi. O gece birçok kişi Akıncı'ya sizin davetinizle gittiğini söylüyor. Söz konusu şahıslara böyle bir davetiniz oldu mu?" sorusunu yöneltti.

Sanık Hakan Çiçek'i ilk kez mahkeme salonunda gördüğünü öne süren Özçetin, Çiçek'in iddia ettiği gibi müdürlüğünü yaptığı okula gidip onu yapılacak sosyal etkinlik kapsamında Akıncı Üssü'ne davet etmediğini söyledi.

Başkan Giray'ın,15 Temmuz tarihinde Akıncı'da sosyal etkinlik planı olup olmadığını sorusuna Özçetin, Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli ile pilotların iletişimini arttırmaya yönelik bir etkinlik yapılacağını, bu kapsamda adını hatırlayamadığı ÖKK'da görevli bir albayla görüşme kararı aldıklarını ifade etti.

Bunun dışında sosyal faaliyet adı altında Akıncı'ya gelmesi için kimseye randevu vermediğini anlatan Özçetin, şöyle devam etti:

"O gece girişlerde 'yurtta sulh' ve 'sosyal faaliyet' diyenler içeri alınmış. Ben sadece ÖKK'dan gelecekler için sosyal faaliyet demiştim. Ancak sonra bir sürü kişi gelmiş. Ahmet Özçetin diyor. Anlamıyorum. Hem yurtta sulh parolası kullanılmış hem de Ahmet Özçetin demişler. Bir şeklide Ahmet Özçetin meşhur olmuş. Nasıl oldu bilmiyorum. Dağdaki gelmiş Ahmet Özçetin demiş yani." ifadelerini kullandı.

Akıncı Üssü'ndeki sivillere ilişkin bilgisi bulunmadığını savunan Özçetin, Mahkeme Başkanı Giray'ın isimi saydığı birçok darbeci askeri tanımadığını iddia etti.

Eskişehir'deki hava üssünde darbecilerin emrine uymayan bir komutan için "Şahsiyetsiz" dediği telsiz görüşmelerine yansıyan Özçetin, bu görüşmenin hatırlatılması üzerine, "Ben o görüşmeleri kabul etmediğimi söylemiştim. Böyle bir konuşma yaptığımı hatırlamıyorum." demekle yetindi.

Kendisinden silah zoruyla uçakların havalandırılmasını isteyen askerlerin aralarında yaptıkları konuşmada, "Polis özel harekat ve çeşitli yerler." gibi ifadeler kullandıklarını belirten Özçetin, "Buralara terör saldırısı olacak, gerekirse müdahale olacak diyorlardı. Benden zorla yapılması istenen buydu." iddiasında bulundu.

Diyarbakır ve Kayseri'den gelen uçaklardan haberi olmadığını öne süren Özçetin, böyle bir gelişme karşısında kulenin kendisine bilgi vermesi gerektiğini ancak bu yönde bir bilgilendirilme yapılmadığını savundu.



Davanın 18. celsesi tamamlandı. Duruşmaya yarın Özçetin'in çapraz sorgusuyla devam edilecek.