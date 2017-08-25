Akıncı Üssü davasının 19'uncu celsesi tamamlandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 19'uncu celsesi, Akıncı'da harekat komutanı olarak görev yapan ve darbe faaliyetlerini organize ettiği belirtilen eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin'in savunmasıyla tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, önceki gün savunmasına başlayan Özçetin'in çapraz sorgusu yapıldı.

Savunma için söz verilen sanık Özçetin'in avukatı Serdar Özden, savunma yapmadan önce mahkeme ortamına ilişkin açıklama yapmak istediğini belirterek, duruşma salonunda yaşanan bazı gelişmelerin ileriye dönük istenmeyen sonuçları beraberinde getirebileceğini iddia etti.

Özden'in, "Unutmayın ki Danıştay'daki hakim de öldürülmüştü. Bugün tepki gösterenler, yarın sanıkların arasındaki bazı kişileri savunmak zorunda kalabilirler." şeklindeki ifadesi, izleyici sıralarındaki müştekilerin tepkisini çekti.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın Özden'e dönerek, "Allah'ın dediği olur." demesi, müştekiler tarafından alkışlandı.

Avukat Özden savunmasının sonraki bölümünde "darbenin başarılı olması halinde FETÖ elebaşı Gülen'in Humeyni gibi Türkiye'ye geleceğini ve muhafazakar kesimin ona itaat edebileceğini" ileri sürdü.

- Müşteki avukatı tepki gösterdi

Savunmaların tamamlanmasının ardından müşteki avukatlarından İskender Minar da darbe girişimine karşı toplumun bütün kesimlerinin birlikte mücadele ettiğini söyledi. Minar, şöyle devam etti:

"Darbenin başarılı olması halinde özellikle muhafazakar kesimin FETÖ elebaşı Gülen'e tabi olabileceğini ya da buna benzer bir ifadeyi kabul etmek mümkün değildir. Bu ifadeyi kullanmak, bu milleti ve tarihini bilmemektir. Zaman zaman bu milletin dini istismar edilmiş olabilir ama hiçbir zaman milletimiz dininin vesayet altına alınmasına müsaade etmemiştir, tarih bunun şahididir."

- Sanık avukatı yayın yasağı istedi

Sanık avukatlarından Ayten İzmirli de basında çıkan haberlerde sanıklar için "darbeciler" ifadesinin kullanıldığını belirterek, bu nedenle mahkeme heyetinden yayın yasağı getirilmesini istedi.

Bazı müşteki avukatlarının televizyon kanallarında sanıklar aleyhinde açıklamalar yaptığını iddia eden İzmirli, "Eğer yayın yasağı getirilmeyecekse duruşmaların canlı olarak verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Sanıkların savunma yaptığı kürsünün değiştirildiğini ifade ederek eskisinin getirilmesinin mümkün olup olmadığını soran İzmirli'ye Mahkeme Başkanı Giray, bunun mümkün olmayacağını söyledi.

Davanın 19. celsesi tamamlandı.

Duruşmaya, 6 Eylül Çarşamba günü sanık savunmalarıyla devam edilecek.