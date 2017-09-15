Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Akıncı Üssü davasının görüldüğü salona girmek isteyen şüpheliye gözaltı

- Duruşma salonuna girmek isteyen ve şüpheli hareketler sergileyen kişi gözaltına alındı

Akıncı Üssü davasının görüldüğü salona girmek isteyen şüpheliye gözaltı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın görüldüğü duruşma salonuna girmek isteyen şüpheli gözaltına alındı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada, izleyicilerin duruşma salonuna alınması sırasında içeri girmek üzere polis noktasına gelen kişinin şüpheli tavırları, emniyet güçlerinin dikkatini çekti.

Kimlik bilgileri sorulan şüphelinin, kendisini şehit ve gazi yakını olarak tanıtması üzerine kimlik bilgileri sorgulandı. Kimlik bilgileri, şehit ve gazi yakınlarının isim listesinde olmadığı anlaşılan şüpheli, güvenlik görevlilerinin soruları üzerine çelişkili beyanlar verdi.

Zanlı, kimliğini güvenlik güçlerine vermek istememesi üzerine gözaltına alındı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Akıncı Üssü DavasıAnkara 4. Ağır Ceza MahkemesiFetö
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5