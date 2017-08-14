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Akıncı Üssü davasının onuncu celsesi başladı

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın onuncu celsesi başladı - Duruşmada çapraz sorgusuna devam edilen eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli kamera kayıtlarındaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti

Akıncı Üssü davasının onuncu celsesi başladı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın onuncu celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada, cuma günü savunmasını tamamlayan ancak çapraz sorgusu yarım kalan eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli'nin çapraz sorgusuna devam ediliyor.

Sanık Dişli'ye ilk olarak Akıncı Üssü'ndeki kamera kayıtlarından görüntüleri izlettirildi. Dişli, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti ve koridorda telefonla konuşmasına ilişkin kayıtların, Genelkurmay Başkanlığı karargahıyla görüşmelerine dair olduğunu iddia etti.


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Akıncı Hava ÜssüAnkara 4. Ağır Ceza MahkemesiFetöMehmet Dişli
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