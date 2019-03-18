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Akkim Yapı'dan Hadımköy'deki fabrika yangınına ilişkin açıklama:

- "Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, olay sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır" - "Yangının çıkış sebebine yönelik yetkili ve görevli kurum ve kuruluşların gerekli araştırmaları devam etmektedir"

Akkim Yapı'dan Hadımköy'deki fabrika yangınına ilişkin açıklama:
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İSTANBUL (AA) - Akkim Yapı Kimyasalları AŞ, bugün Hadımköy fabrikasında çıkan yangının olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındığını duyurdu.

Akkim Yapı Kimyasalları AŞ'den yapılan açıklamada, Hadımköy fabrikasında bugün saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı bir yangın çıktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, olay sırasında herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Yangının çıkış sebebine yönelik yetkili ve görevli kurum ve kuruluşların gerekli araştırmaları devam etmektedir. Öte yandan, çalışanlarımızın güvenlik ve sağlığı, şirketimizde büyük önem verdiğimiz bir konudur. Bu hususta yetkili ve görevli kuruluşların sevk ettiği ekipler ile koordine içerisinde çalışılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.


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Akkim Yapı Kimyasalları
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