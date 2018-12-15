"Akkuyu NGS, Türkiye için milat olacaktır"

VORONEJ (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Rusya'daki referansı olan Novovoronej-2, enerjiden istihdama kadar sağladığı katkıyla Türkiye'deki yatırıma örnek oluyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı 3 Nisan 2018'de temeli atılan Akkuyu NGS'nin "ikiz kardeşi" olarak da nitelendirilen Voronej bölgesindeki Novovoronej-2, 54 yıldır faaliyet gösteriyor.

Bölgenin 42 kilometre güneyindeki Don nehri kıyısında yer alan santral, Rusya’nın VVER (basınçlı su reaktörleri) tipi reaktörlere sahip ilk nükleer santrali olarak öne çıkıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,5 milyon olan bölgenin elektrik ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan santral, aynı zamanda 1986 yılından beri de Voronej bölgesindeki kentlerden Novovoronej'in ısınma ihtiyacının yüzde 50'sini sağlıyor.

İlk 2 ünitesi sırasıyla 1984 ve 1990’da devreden çıkarılan, 3. ünitesi de devreden çıkarma faaliyetleri yapılmak üzere 2016 yılında durdurulan santral, yenilenen geliştirilmiş güvenlik sistemleriyle yapılan 4., 5. ve 6. güç üniteleriyle faaliyetlerine devam ediyor.

Akkuyu NGS’nin temelini oluşturacak olan, modern 3(+) nesil VVER-1200 reaktörleri bünyesinde barındıran Novovoronej-2, bölgedeki binlerce kişiyi de istihdam ediyor.

- "Bölgemiz ekonomik açıdan daha avantajlı hale geldi"

Novovoronej-2'nin Başmühendis Yardımcısı Igor Gusev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, santralin 6. ünitesinin 2017 yılında devreye girdiğini belirterek, yılda 8 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretildiğini söyledi.

Üretimin çok sabit olduğunu vurgulayan Gusev, önlerine koydukları hedeflere her yıl başarıyla ulaştıklarını ifade etti.

Gusev, santralin, ürettiği elektrikle birlikte bulunduğu bölgeye de önemli kazanımlar sağladığına işaret ederek, "Enerji ünitelerimizin devreye girmesiyle birlikte bölgemiz ekonomik açıdan daha avantajlı hale geldi. Yatırımcıların imkanlarının artmasının yanı sıra genç nesil için istihdam imkanları da artmıştır. Projemiz sayesinde ödemiş olduğumuz vergilerle, yerel yönetimin bütçesi artmış, bununla birlikte insanların yaşam kalitesi de yükselmiştir." diye konuştu.

Nükleer enerjinin, öğrencilerin ilk sıradaki akademik tercihlerinden biri haline geldiğini aktaran Gusev, "Rusya'da özellikle gençler arasında nükleer enerjiye ilgi arttı. Nükleer uzmanı olmak isteyen veya bununla ilgili bölümleri kazanmak isteyen öğrencilerin sayısı çok fazla. Aralarında Türk öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi, bu dalın olduğu okullarda ve enstitülerde eğitim alıyor. Gençler bu mesleği, hem kariyer açısından hem de maddi getirisi açısından iyi bir gelecek olarak görüyor." dedi.

- "İstihdam olanağı nükleer santralin kurulmasıyla bitmiyor"

Gusev, nükleer enerji santrallerinin önemli istihdam merkezleri olduğuna dikkati çekerek, faaliyette olan ünitelerde 4 bin kişinin çalıştığını, yeni nesil 6. ve 7. ünitelerin her biri için de 2 bin kişilik istihdam imkanı düşünüldüğünü anlattı.

Mersin'de kurulumu devam eden Akkuyu NGS'nin, Novovoronej-2 projesi esas alınarak yapıldığını anımsatan Gusev, inşaat çalışmaları tamamlandığında 4 bin 800 megavatlık kurulu kapasiteye sahip olacak olan santralin yılda 35 milyar kilovat elektrik üreteceğini vurguladı.

Gusev, Novovoronej-2 ile birlikte bölgede sağlanan ekonomik gelişmelerin Akkuyu bölgesinde de yaşanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Akkuyu NGS projesi Türkiye için yeni bir milat olacaktır. Biz, buradaki projeyle birlikte yeni enerji ünitelerinin sektöre, bölgesel ve ulusal ekonomiye çok büyük katkılar sağladığını ve ivme kazandırdığını gördük. Aynı zamanda yeni ve yüksek teknolojilerle yapılan ekipmanlar ve inşaat malzemeleri açısından çok fazla siparişler veriliyor. Böylelikle yan sektörlere de çok fazla olumlu etkisi olacaktır. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum, bir nükleer santral ünitesi kurulduktan sonra proje bununla bitmiyor. İnşaat bittikten sonra işletme aşamasına geçiyor. İşletme personelinin yanı sıra ekipmanların bakımı, servisi, onarımı gibi birçok alanda personele ihtiyaç duyuluyor. Yani yeni bir istihdam alanı daha yaratılıyor. Bu istihdamın bölgeye ve Türkiye'ye katkısının çok büyük olacağını düşünüyorum."

Akkuyu NGS'nin, Türkiye'ye katkılarından birinin de nükleer enerji alanında deneyim olacağını dile getiren Gusev "Türkiye'de nükleer enerji sektörü geliştikçe, yeterli şekilde eğitilmiş, yetkinlikler kazanmış uzmanlar oluşacaktır. Türkiye, bir santralle yetinmeyip sonrasında kendi projelerini hayata geçirebilir. Bunun örneğini Çin'de gördük. Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın projelerinden hareket ederek kendi çabaları ve kaynaklarıyla nükleer santral yapma konumuna ulaştılar ve uluslararası piyasalarda bu alanda yer edindiler." ifadesini kullandı.