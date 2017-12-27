"Aklıma Bir Fikir Geldi" yarışması

İSTANBUL (AA) - Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından üniversiteler arasında 9'uncusu düzenlenen "Korsanla Mücadele" konulu "Aklıma Bir Fikir Geldi" yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy, TRT Radyo Harbiye'de düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Aklıma Bir Fikir Geldi" iletişim fikirleri yarışmasında korsanla mücadele konusunda bu yıl üniversitelerde okuyan bin 156 öğrenci tarafından hazırlanan ve ön elemeden geçen, birbirinden yaratıcı 418 eserin yarıştığını söyledi.

Bu eserlerden seçici kurul tarafından belirlenen 9'u derece 5'i mansiyon olmak üzere 14'üne ödüllerini vermek için toplanıldığını belirten Gürsoy, "Meslek birliğimiz 2004'te değişikliklerle kabul edilen 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile tanımlanan telife dayalı hak sahipliği konusunda önemli duyarlılıklar yaratmış, kullanılan eserler ile bunlara dayalı oluşan bağlantılı haklar için hak sahiplerinin haklarının korunmasına ve mali hak bedellerinin ödenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Öte yandan haksız kullanım ve emek hırsızlığı olarak adlandırılacak korsanla mücadele amaçlı proje geliştirerek Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile bu projeyi dokuz yıldır başarı ile sürdürmektedir." diye konuştu.

Korsan kullanım ile mücadelenin dünyanın da önemli sorunu olduğunu aktaran Gürsoy, bu amaçla AB bünyesinde de korsanla mücadele amaçlı Avrupa Taklit ve Korsan ile Mücadele Gözlemevi kurulduğunu söyledi.

Gözlemevinin, esas olarak tek pazardaki korsan eylemlerine ilişkin bilgi düzeyinin ve istatistiklerin iyileştirilmesi, kamuoyu bilincinin arttırılması, korsanla mücadele konusunda kamu ve özel sektörü içine alan stratejilerin geliştirilmesi ve bunların yaygınlaştırılması amacıyla kurulduğunu aktaran Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer yandan WIPO tarafından kabul gören ‘telif haklarına dayalı kültür endüstrileri’ kavramıyla telif haklarının bu endüstrilerin oluşum ve güçlendirilmesindeki rolüne vurgu yapılmaktadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak son yıllarda hızla gelişen internet kullanımı ve dijital medya, telif hakları bakımından uluslararası alanda tartışılan konuların başında gelmektedir. İnternet kullanımının artışı ile eserlere erişim oranları da artmakta, bu durum yaratıcı endüstriler bakımından tehdit teşkil etmekle birlikte kültürel ürün ve hizmetlerin sunabileceği alanın genişlemiş olması nedeniyle yeni fırsatlar da sunmaktadır. AB, WIPO gibi uluslararası aktörler ile gelişmiş ülkeler son dönemde dijital alanda telif hakları korumasına ilişkin önleyici-cezalandırıcı sistemler üretmeye çalışmaktadır. Uluslararası eğilimler ve ulusal gereklilikler bakımından Türkiye de bu süreci takip etmekte, gerek hukuki anlamda gerekse uygulamaya yönelik düzenlemeleri yapma yolunda ilerleme kaydetmektedir."

Gürsoy, son üç yıldır etkinliğin çerçevesini geliştirerek daha önce ödül alan eserlerin farkındalığını arttırmak, görünürlülüğünü sağlamak amacıyla organizasyonunun içerisinde, üniversitelerde sergiler ve konferanslar düzenlemeye başladıklarını bildirdi.

Türkiye genelinde 67 üniversiteden bin 156 öğrencinin 418 eserle katıldığı yarışmada, Gazete-Dergi Kategorisinde Adnan Menderes Üniversitesi'nden Mehmet Akif Damar, Radyo Kategorisinde İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Arda Can Serin, Televizyon Kategorisinde Akdeniz Üniversitesi'nden Esma Koyunbakan, Keziban Gündoğu, Caner Uygur Yıldız, birinciliği elde etti. Gecede, kazananlara ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş, yarışmanın seçici kurul üyeleri, üniversite öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.





