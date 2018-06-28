AKO Akü, Matrix Press teknolojisiyle sektörün yeni gücü oldu

İSTANBUL (AA) - AKO Grup bünyesinde kurularak 2016 yılında Çankırı’da üretime başlayan AKO Akü, öncülüğünü yaptığı Matrix Press teknolojisiyle Türkiye’nin akü sektöründe yeni bir güç oldu.

AKO Akü'den yapılan açıklamaya göre, AKO Grup bünyesinde yer alan şirket, Çankırı’da AKO Prestige ve Turbo Akü marka akülerin yerli üretimlerini gerçekleştiriyor.

Akü üretiminde sektörde kullanılan en gelişmiş ve görece en iyi sonuçları veren üretim tekniği olan Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisi Türkiye’de sadece AKO Akü’de bir arada kullanılıyor. Bu teknolojiler sayesinde aküler üretilirken daha dayanıklı oluyor ve yıllarca en üst seviyede enerji sağlayabiliyor.

Otomotiv yan sanayisinde Türkiye’nin markası olma yolunda ilerleyen AKO Akü’nün, rekabet hedefinin merkezinde Avrupa yer alıyor.





- "Sektörün Avrupa’daki en büyük üretim alanı"





AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, açıklamadaki değerlendirmesinde, Türkiye ekonomisine ve ihracatına önemli katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikalarının sektöründe sadece Türkiye’de değil Avrupa’daki en büyük üretim alanı olacağını ifade etti.

Türkiye’de yalnız kendilerinin kullandığı Matrix Press (Punch) üretim teknolojisinin bu alanda en üst seviye olarak kabul edildiğini ve dünya çapında da sayılı kuruluş tarafından kullanılabildiğine işaret eden Büyükkalender, "Yeni yatırımlarımızla, küresel boyutta Türkiye’nin otomotiv sanayindeki en büyük ataklarından biri olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkalender, akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press teknolojili akülerin, laboratuvar ve saha testlerinde de kanıtlanmış avantajlarının "daha düşük yakıt tüketimi", "su kaybetmediği için daha uzun ömür", güçlü ızgara yapısı ile ısı ve şarj kaynaklı deformasyona karşı direnç" ve "kaizen tüneli sayesinde 4 kata kadar ekstra performans" olduğunu dile getirdi.





- Matrix Press teknolojili akülerin avantajları





AKO Akü açıklamasına göre, Matrix Press teknolojisi daha uzun ömrü ve daha yüksek performansı daha hafif akü ile sağlıyor. Bu durumda aracın görece daha düşük yakıt tüketmesine olanak veriyor. Akülerde performans plakalardaki aktif malzeme ile sağlanıyor. Matrix Press teknolojisinde aktif malzeme performansı artırılırken ızgara ağırlıkları azaltılabildiğinden ağırlık görece azaltılıyor.

Su kaybı en alt seviyede olan Matrix Press teknolojili aküler asla bakım gerektirmiyor. Özellikle akünün kullanım sırasında yüksek sıcaklığa maruz kalabildiği durumlarda, diğer akülere göre 6 ay daha fazla performans veriyor. 75 santigrat derecede test edilen Matrix Press teknolojili aküler sorunsuz çalışmasını yıllarca sürdürürken, bu özellikte olmayan aküler su kaybı nedeniyle ömrünü 1 yıl dolmadan tamamlıyor.



Özel Matrix Press teknolojisi ile aküler uç sıcaklıklarda ve şarj durumundan kaynaklanan pozitif plaka deformasyonuna karşı da tamamen dayanıklı yapıya sahip oluyor.



Matrix Press akülerin üretiminde kullanılan Kaizen Tüneli ile “Derin Deşarj” özelliği kazandırılan aküler ağır hizmet şartlarında üstünlük sağlıyor.





- Endüstri 4.0 ile yüzde 100 otomasyon







İki yılı aşkın süredir üretim yapan AKO Akü fabrikasında, kurşunun aküye dönüşümü tam bir otomasyon ve ekipmanlar arası haberleşme (IoT) metodolojisi ile tamamlanıyor.

Üretim akışı, yüzde 100 otomasyon ile gerçekleşiyor. Bu otomasyonla istasyonlar kendi aralarında insansız haberleşerek gerekli üretimi ve hatta malzeme tedarikini sağlıyor. Bazı istasyonlar arasında haberleşme internet ortamında gerçekleşerek ihtiyaç belirlemesi yapıyor.

Endüstri 4.0 olarak bilinen sanayideki en gelişmiş seviyedeki bu teknolojiyle AKO Akü, kaliteli ve rekabetçi üretimle rekabet gücünü artırmayı, küresel rekabet arenasında ülke ekonomisine katkıda bulunurken, ülkemizde de sektöründe rakiplerin önünde yer almayı hedefliyor.





- “Süper Turbo” akünün seri üretimine başlandı







AKO Akü, Türkiye’de ilk defa otobüs, kamyon, ağır iş makinelerinde kullanılan ağır hizmet akülerinde kullandığı Hidro Karbon Polimer katmanı ile vibrasyon ve ömür dayanımında normal akülere göre 4 kat fark yakaladı.

Yapılan ömür testlerinde Matrix Press ve Hidro Karbon Polimer dizaynı ile tam kapalı Ağır Hizmet aküleri darbe ve titreşim ortam sonuçları ile üstün performans sergiledi.

Testleri tamamlanan “Süper Turbo” akülerin seri üretimine başlandı.



