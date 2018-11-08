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AKO Akü'nün Çankırı'daki Ar-Ge merkezi onaylandı

- AKO Prestige ve Turbo Akü marka akülerin üretimini Çankırı'da yer alan fabrikasında gerçekleştiren AKO Akü'nün Ar-Ge merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay aldı - AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender: - "Ar-Ge merkezimiz, büyüme hedeflerimize yönelik önemli bir adım oluşturuyor. Yüksek kaliteli, yenilikçi ve rekabetçi ürünlerimizle müşterilerimizin öncelikli tercihi olacağız"

AKO Akü'nün Çankırı'daki Ar-Ge merkezi onaylandı
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İSTANBUL (AA) - Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grubu) bünyesinde kurularak 2014'te Çankırı'da üretime başlayan AKO Akü, Ar-Ge merkezi statüsü kazandı.

AKO Grup tarafından yapılan açıklamaya göre, AKO Prestige ve Turbo Akü marka akülerin üretimini Çankırı'da yer alan fabrikasında gerçekleştiren AKO Akü'nün Ar-Ge merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylandı.

AKO Akü fabrikasında, kurşunun aküye dönüşümü tam bir otomasyon ve ekipmanlar arası haberleşme (IoT) metodolojisiyle tamamlanıyor. Üretim akışı, yüzde 100 otomasyonla gerçekleşiyor.

Bu otomasyonla istasyonlar kendi aralarında insansız haberleşerek gerekli üretimi ve malzeme tedarikini sağlıyor. Bazı istasyonlar arasında haberleşme internet ortamında gerçekleşerek ihtiyaç belirlemesi yapıyor.

Endüstri 4.0 olarak bilinen sanayideki en gelişmiş seviyedeki bu teknolojiyle AKO Akü, kaliteli ve rekabetçi üretimle rekabet gücünü artırmayı, sektöründe rakiplerin önünde yer almayı hedefliyor.


- "Türkiye ekonomisi ve ihracatına önemli katkı sağlayacağız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen, dünyada az sayıda üreticinin kullanabildiği Kaizen Tüneli ve Matrix Press (punch) teknolojilerini birlikte kullanan Türkiye'deki tek üreticinin AKO Akü olduğunu ifade etti.

Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikanın, sektöründe sadece Türkiye değil Avrupa'daki en büyük üretim alanı olacağını aktaran Büyükkalender, şunları kaydetti:

"Yeni yatırımlarımızla, küresel boyutta Türkiye'nin otomotiv sanayindeki en büyük ataklarından biri olmayı hedefliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından onaylanan Ar-Ge merkezimiz, büyüme hedeflerimize yönelik önemli bir adım oluşturuyor. Yüksek kaliteli, yenilikçi ve rekabetçi ürünlerimizle, müşterilerimizin öncelikli tercihi olacağız. Türkiye ekonomisine ve ihracatına önemli katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Büyükkalender, AKO Akü fabrikasının yanında kurulu son teknoloji ve sıfır atık özellikli geri kazanım fabrikasının tam otomasyonla çalıştığını belirterek, "Geri kazanım proseslerinin, çevre ve insan sağlığına yönelik risklerinin bu şekilde tamamen elimine edildiği AKO Akü bünyesindeki geri kazanım fabrikalarına, 10 milyon avro yatırım yapıldı. Tesisin çevre dostu özelliği ile bu alanda Avrupa'daki ilk 5 içerisinde yer alıyor." değerlendirmelerini yaptı.

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AKOHulki Büyükkalender
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