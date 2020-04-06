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AKOM uyardı!

AKOM, bugün öğle saatlerinden itibaren başlayan ve 3 gün boyunca sürecek, fırtına ile birlikte aralıklı sağanak yağmura karşı kentliyi uyardı.

AKOM uyardı!
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İBB AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’da 3 gün fırtına ile birlikte aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.

Kuzeyli yönlerden sert esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi (40-60km/s), yarın öğle saatlerinden itibaren ise şiddetini daha da arttırarak aralıklarla kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/s) esmesi tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR BATI İLÇELİRİNDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (15-25kg) olacağı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, meydana gelebilecek yerel olumsuzluklar, ağaç ve tabela devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, yollarda lokal göllenme vb. hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu.

İBB, hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek aksiliklere karşı, nöbetçi personel bulundurma gibi tedbirleri aldı.

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