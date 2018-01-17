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Aksa Akrilik'e kurumsal yönetim büyük ödülü

- Şirket, TKYD'nin 8. Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde, bu yıl da zirvenin sahibi oldu - Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi Dördüncü: - "Aksa Akrilik, 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Bu başarının arkasında evrensel ilkelerden ödün vermeyen sürdürülebilir bir yönetim anlayışı var"

Aksa Akrilik'e kurumsal yönetim büyük ödülü

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) düzenlediği 8. Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zirvenin sahibi oldu.

Aksa Akrilik'ten yapılan açıklamaya göre, TKYD'nin sekizinci kez düzenlediği Kurumsal Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Kurumsal Yönetim İlkeleri" baz alınarak yapılan ve Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan 50 şirketi kapsayan çalışmada, Aksa Akrilik, üst üste ikinci kez büyük ödülü kazandı.

Dünyanın en büyük, Türkiye'nin ise tek akrilik elyaf üreticisi olan Aksa Akrilik, bağımsız kurumsal derecelendirme şirketi Saha'nın yaptığı değerlendirmede, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nu 95,98'den 96,32'ye çıkararak birinci oldu.


- "Kurumsal ilkelerimiz çerçevesinde üretmeye devam edeceğiz"


Ödül, Aksa Akrilik'in adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk alanlarında hayata geçirdiği uygulamaların başarısını bir kez daha tescilledi.

Aksa Akrilik, bu ödülle birlikte "pay ve menfaat sahiplerinin haklarını en akil şekilde gözettiğini, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini en üst düzeyde sürdürdüğünü, yönetim kurulu yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunu, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturduğunu, tüm kurumsal yönetim risklerini tespit edip aktif bir şekilde yönetildiğini" ortaya koydu.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Aksa'nın kurumsal yönetim anlayışının bir kez daha ödüllendirilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Yalova'da 50 yıl önce temelleri atılan Aksa'nın bugün bir dünya devi haline geldiğini belirten Dördüncü, "Aksa Akrilik, 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. İnovatif, katma değeri yüksek ürünlerle Türkiye ekonomisinin gücüne güç katıyor. Bu başarının arkasında evrensel ilkelerden ödün vermeyen sürdürülebilir bir yönetim anlayışı var. Kurumsal ilkelerimiz çerçevesinde üretmeye devam edeceğiz. Başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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