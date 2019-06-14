Aksa Çoruh Elektrik'ten karne hediyesi

İSTANBUL (AA) - Aksa Çoruh Elektrik, mayıs ayında Rize’deki ortaokullarda başlattığı resim yarışmasının kazananları karne gününde açıkladı.

Aksa Elektrik açıklamasına göre, Aksa Çoruh Elektrik, Rize’de gerçekleştirdiği resim yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Mayıs ayında Rize’de gerçekleştirilen “Senin Enerjin, Senin Resmin” yarışmasında öğrenciler, kendi gözlerinden enerjiyi resmetti. Rize’de düzenlenen törene Aksa Çoruh Elektrik Rize İl Müdürü Tolga Metin, okul müdürleri, öğretmenler ve çocukların aileleri de katılarak hediyeler sahiplerine dağıtıldı.

Yarışmada Rize Kömürcüler Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi olan Nisanur Büyük birinci olurken, Rize Karasu Ortaokulundaki 5. sınıf öğrencisi Ali Mert Kuri ikinci, Küçükçayır Ortaokulundaki 7. sınıf öğrencisi olan Emine Memişoğlu ise üçüncü oldu.

Çocukları bilinçlendirmek ve içlerindeki enerjiyi bulmalarına yardımcı olmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Aksa Çoruh Elektrik Rize İl Müdürü Tolga Metin, “Yaz tatili öncesinde çocuklarımızı sevindirmek ve onların yanında olmak için bu projeye imza attık. Mayıs ayında başlattığımız projemizde yoğun bir ilgiyle karşılaştık ve Rizeli çocuklarımızdan enerji dolu resimler geldi. Bu anlamda hem çocuklara, hem öğretmenlerimize, hem de velilere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Aksa Çoruh Elektrik’in gerçekleştirdiği “Senin Enerjin, Senin Resmin” yarışmasında birinci olan öğrenci dizüstü bilgisayar, ikinci olan öğrenci tablet, üçüncü olan öğrenci bisiklet kazanırken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ise Aksa tarafından hazırlanan Enerji Ansiklopedisi dağıtıldı.

