Aksa Doğalgaz 3 milyon aboneye ulaştı

Türkiye’nin dört bir yanındaki 27 il, 180 ilçe ve beldede kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyetlerini 2002 yılından bu yana sürdüren Aksa Doğalgaz, 2019 temmuz ayı itibarıyla 3 milyon aboneye ulaştı. 2018 yılında gerçekleştirdiği 681 milyon TL yatırımla 3,409 kilometre yeni şebeke imalatı gerçekleştiren ve böylece toplam şebeke uzunluğunu 27,883 kilometreye ulaştıran Aksa Doğalgaz, Türkiye’nin ulaştığı toplam doğal gaz şebeke uzunluğunun yüzde 20’sini oluşturuyor.



Yaşar Arslan: “2021 yılında 3,8 milyona aboneye ulaşmak istiyoruz”



Türkiye genelinde 3 milyonuncu aboneye ulaşılmasıyla ilgili görüş bildiren Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, “Türkiye’nin en geniş coğrafyaya hizmet veren doğal gaz dağıtım şirketi olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yalnızca 2018 yılında 681 milyon TL yatırım gerçekleştirdik ve 3,409 kilometrelik yeni dağıtım şebekesi oluşturduk. Bir yıl gibi kısa bir zaman içinde, dağıtım bölgelerimiz kapsamındaki 36 ilçeyi ilk kez doğal gazla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.



Yatırımlarına ara vermeyeceklerini belirten Arslan, “Bu topraklara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Daha fazla insanımızın çevreci, konforlu ve ekonomik enerji kaynağı olan doğal gaz ile buluşması için ara vermeden çalışıyoruz. Kısa vadede, 2021 yıl sonuna kadar 3,8 milyon aboneye; yeni hizmet vermeye başlayacağımız illerle birlikte uzun vadede ise toplamda 4,7 milyon aboneye doğal gaz konforu sunmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



“3 yıl içinde şebekemiz, dünya etrafında bir tam tur atabilecek uzunlukta olacak”



Gerçekleştirecekleri yatırımlarla 2021 yılı sonuna kadar dünyanın etrafında bir tam tur atabilecek uzunlukta şebeke ağına sahip olacaklarını belirten Yaşar Arslan, önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirecekleri yatırımlarla lisans sahibi oldukları bölgelerde herkesi doğal gaz konforuyla tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti.



Hizmet verdiği bölgelere 2018 yılında 8,5 milyar metreküp doğal gaz dağıtımı gerçekleştiren Aksa Doğalgaz, 2019 yılı sonunda yeni yatırımlar ve aboneliklerle 9,8 milyar metreküplük doğal gaz dağıtım miktarına ulaşmayı hedefliyor.