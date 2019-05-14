Aksa Jeneratör'den dünyada bir ilk

İSTANBUL (AA) - Aksa Jeneratör, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında dünyada ilk kez jeneratörün devreye girme süresini 15 saniyeden 8 saniyeye indirmeyi başardı.

Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, şirket, kesintisiz enerji için sunduğu ürün ve hizmetlerini sürekli yenileyerek enerji sektörüne ivme kazandırmaya devam ediyor.

Aksa Jeneratör, son olarak geliştirdiği CBE (Close Before Excitation) teknolojisiyle enerji kesintilerinde jeneratörün devreye girme süresini 15 saniyeden 8 saniyeye düşürdü.



Aksa Jeneratör’ün CBE ürünü özellikle hastanelerde maksimum 10 saniyelik kesintiye tahammül edebilen ameliyathane, yoğun bakım ve radyoloji gibi bölümler açısından hayati önem taşıyor.



CBE teknolojisinin hastanelerin yanı sıra havalimanları, demir çelik sektörü, data center'lar ve alışveriş merkezleri gibi enerji kesintisinin tolere edilmesinin ciddi riskler oluşturduğu alanlarda kullanıma sunulması hedefleniyor.

Aksa Jeneratör, CBE teknolojisini İstanbul Havalimanı'nda da kullanarak kesintisiz enerji sağlamaya devam ediyor.





- "Dünyada ilk kez jeneratörün devreye girme süresini 8 saniyeye indirmeyi başardık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi (CEO) Alper Peker, Aksa Jeneratör olarak yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini, ürünleri ile ilgili bildirim almak için kullanıcılarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sebeple müşterilerimizin taleplerini, satış sonrası hizmetlerimiz kapsamında alıyor ve onlardan gelen talepler doğrultusunda nasıl çözümler geliştirebileceğimiz noktasında planlamalar yapıyoruz. Jeneratörün devreye girme süresini kısaltmak için sektörde uzun yıllara varan deneyimlerimizden yola çıkarak bir dizi çalışma gerçekleştirdik. Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında dünyada ilk kez jeneratörün devreye girme süresini 15 saniyeden 8 saniyeye indirmeyi başardık. Geliştirdiğimiz bu teknolojiyi, tek bir ürünün yanı sıra çoklu jeneratör gruplarının senkronize olarak yükü besleme durumlarına da entegre edecek projeleri gerçekleştirecek bir duruma geldik. Örneğin, 10 adet senkron jeneratörün normalde paralel hale geçerek yükü besleyebilme süresi yaklaşık 30-40 saniye arasıdır. Ancak biz CBE teknolojisi ile bu süreyi de 8-10 saniyeye kadar indirecek çözümleri müşterilerimize sunabiliyoruz."