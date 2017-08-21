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Aksakallı'yı kaçırmaya değil korumaya gitmiş

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 15'inci celsesi, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Aksakallı'yı alıkoymaya çalıştığı belirtilen sanık eski albay Yarımbaş'ın savunmasıyla tamamlandı - Sanık Yarımbaş, Aksakallı'nın yanına, onu kaçırmak için değil korumak için gittiğini iddia etti

Aksakallı'yı kaçırmaya değil korumaya gitmiş

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 15'inci celsesi, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı alıkoymaya çalıştığı belirtilen sanık eski albay Fatih Yarımbaş'ın savunması ile tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada savunma yapan Yarımbaş, darbe girişiminden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yaparken, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na (ÖKK) atandığını söyledi.

Temmuz ayının sonunda göreve başlaması gerektiğini ancak Aksakallı'nın emriyle 11 Temmuz'da Kıbrıs'tan ayrılarak Ankara Merkez Orduevi'ne geldiğini öne süren Yarımbaş, "Hiçbir acil durum yokken Zekai Aksakallı'nın bu emri benim için hala soru işaretidir. Darbe girişiminin ortasında kalmamın yegane nedeni bu telefon emridir." iddiasında bulundu.

Acil bir durumda özel kuvvetler personelinin emri sorgulamadan, bulduğu en uygun vasıtayla bir an önce birliğine gittiğini, izinde dahi olsa daima göreve hazır olduğunu aktaran Yarımbaş, terör saldırısı gibi ülke çapında birtakım kritik gelişmeler olduğunda her personelin birliğine, mümkün değilse en yakın birliğe katılması gerektiğini söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü telefonla arandığını ve Aksakallı'nın acil olarak kendisini yanına çağırdığının söylendiğini ileri süren Yarımbaş, ayrıca komutanlara yönelik bir tehdit söz konusu olduğunun bildirildiğini savundu.

ÖKK harekat merkezini aradığını, bir karışıklık olduğunu teyit ettiğini ancak yeterli bilgi alamadığını öne süren Yarımbaş, bunun üzerine Aksakallı'yı korumak için yanına personel aldığını ve Aksakallı'nın bulunduğu orduevine gittiğini iddia etti.

Yarımbaş, "Komutan aracına binerken anlayamadığım şekilde küfretti ve ve personeli tekmeledi. 'Komutanım' diye bağırdım ancak beni dinlemedi. Ne olduğunu anlayamadık, moralimiz bozuldu. Yapmamız gerekenin kendi birliğimize gitmek olduğuna karar verdik. Komutan, anlayamadığım şekilde kaçırılmak istendiğini söylüyor. Ben bana iletilen emri çerçevesinde, kendisinin isteği üzerine gittim." iddiasında bulundu.

Sanık Yarımbaş, yanındaki askerlerin silah ve teçhizatlarının olmadığını da savundu.

ÖKK'da karışıklık olduğunu, nizamiyenin giriş çıkışlara kapatıldığını öğrendiklerini anlatan Yarımbaş, durumun yatışmasını beklerken uçak ve helikopterlerin uçtuğunu gördüklerini söyledi. Bunu TSK'nın bir tedbiri olarak değerlendirdiklerini ileri süren Yarımbaş, şehir içindeki diğer birliklere gidemedikleri için Akıncı Üssü'ne gittiklerini kaydetti.

Akıncı Üssü'nde muhatap bulamadığını, bilgi alamadığını savunan Yarımbaş, üsten çıkıp ÖKK'ya gitmek istediğini ancak giriş çıkışlar yasaklandığından bunu yapamadığını ileri sürdü.

Davanın 15. celsesi sanık Yarımbaş'ın savunmasıyla tamamlandı. Duruşmaya yarın sanığın çapraz sorgusuyla devam edilecek.



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Akıncı Üssü DavasıAksakallıAnkara 4. Ağır Ceza MahkemesiDuruşma
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