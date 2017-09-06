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Aksaray merkezli FETÖ operasyonu

- Örgütün haberleşme sistemi "ByLock" kullandıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı

Aksaray merkezli FETÖ operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı öne sürülen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Aksaray merkezli Ankara, Karaman ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında emekli 4. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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