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Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Aksaray merkezli 4 ilde, örgütün "öğretmen yapılanması" ile "ByLock" kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı

Aksaray merkezli FETÖ/PDY operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDY'nin "öğretmen yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, Aksaray, Mersin, Kayseri ve Bolu'da daha önce meslekten ihraç edilen 60 öğretmen ile örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 zanlı gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 31 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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