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Aksaray'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

- Kazada, ambulanstaki 3 sağlık personeli ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

Aksaray'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yusuf Çetinkaya (54) idaresindeki 68 KS 692 plakalı ambulans, Atatürk Bulvarı ile Pir Ali Sultan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Mustafa Özdemir'in (45) kullandığı 68 AG 933 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulans, yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Kazada; ambulanstaki Çetinkaya, 112 Acil Servis Merkezi Başhekimi Nihan Başaran (33), sağlık personeli Çiğdem Baysan (23) ile otomobilde bulunan Sevgi Özdemir (42) ve Ümit Can Özdemir (8) yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Aksaray’da Ambulans Ile Otomobil çarpıştı: 5 Yaralı
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