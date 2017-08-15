Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Balıkesir AB istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Aksaray'da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarpıp kaçtığı Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye...

Aksaray'da araç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarpıp kaçtığı Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Musa Esman ve Amira Alahmat'a plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araç çarparak kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Esman ve Alahmat, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Musa Esman, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Alahmat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
1 Ölü 1 YaralıAksaraySuriye UyrukluTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5