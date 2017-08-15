Aksaray'da çukura düşen köpek kurtarıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, 5 metre derinliğindeki çukura düşen köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Armutlu köyünde sulamada kullanılmak üzere açılan ve içinde az miktarda su bulunan 5 metre derinliğindeki çukurda bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, saldırgan tavırları nedeniyle köpeği önce uyuşturucu iğneyle sakinleştirdi. Köpek, iple bağlandıktan sonra merdiven yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve herhangi bir yarasının bulunmadığı tespit edilen köpek, doğaya bırakıldı.