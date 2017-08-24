Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç yandex gaziantepspor
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Aksaray'da en güzel "buzağı ve inek yarışması"

- İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zabun: - "Amacımız, fuarlarla yetiştiricilerimizi teşvik etmek. Sağlıklı yaşamın temeli sağlıklı gıdanın üretilmesiyle ilgilidir"

Aksaray'da en güzel

AKSARAY (AA) - Aksaray Tarım Platformu tarafından bu yıl ilki düzenlenen Hayvancılık Süt ve Et Teknolojileri Çiftlik Ekipmanları Canlı Hayvan Irkları Fuarı ve Yonca Festivali kapsamında "en güzel inek ve buzağı yarışması" yapıldı.

Aksaray Ticaret Borsası fuar alanında gerçekleştirilen yarışmada, belde ve köylerden çiftçilere ait 8'er buzağı ve inek yarıştı.

Hayvan sahiplerinin Türk bayrağı, nazarlık gibi süslerle adeta gelin gibi süslediği inek ve buzağılar, jüri önünde birincilik için boy gösterdi.

Çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, yarışan buzağı ve ineklerle fotoğraf çektirdi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bestami Zabun, yaptığı konuşmada, Aksaray'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Kentte birçok kişinin geçimini hayvancılıktan kazandığına işaret eden Zabun, fuar ve festivallerle hayvancılığı daha ileri seviyeye getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Zabun, fuarın ilk gününde en güzel buzağı ve inek yarışması düzenlediklerini ifade ederek, "Burada hayvanlarımızı yarıştıracağız. Dereceye giren çiftçilerimize ödüllerini vereceğiz. Amacımız, fuarlarla yetiştiricilerimizi teşvik etmek. Sağlıklı yaşamın temeli sağlıklı gıdanın üretilmesiyle ilgilidir. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, jürinin değerlendirmesi sonucu Veli Dağlı'ya ait inek ile Seyit Özbek'in buzağısı birinci seçildi.

Yarışmacılara karma yem makinesi, süt sağım makinesi ve kaşağı makinesi gibi çeşitli hediyeler verildi.

Fuar, 27 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AksarayEn Güzel BuzağıEn Güzel InekYarısma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5