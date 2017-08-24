Aksaray'da en güzel

AKSARAY (AA) - Aksaray Tarım Platformu tarafından bu yıl ilki düzenlenen Hayvancılık Süt ve Et Teknolojileri Çiftlik Ekipmanları Canlı Hayvan Irkları Fuarı ve Yonca Festivali kapsamında "en güzel inek ve buzağı yarışması" yapıldı.

Aksaray Ticaret Borsası fuar alanında gerçekleştirilen yarışmada, belde ve köylerden çiftçilere ait 8'er buzağı ve inek yarıştı.

Hayvan sahiplerinin Türk bayrağı, nazarlık gibi süslerle adeta gelin gibi süslediği inek ve buzağılar, jüri önünde birincilik için boy gösterdi.

Çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar, yarışan buzağı ve ineklerle fotoğraf çektirdi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bestami Zabun, yaptığı konuşmada, Aksaray'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Kentte birçok kişinin geçimini hayvancılıktan kazandığına işaret eden Zabun, fuar ve festivallerle hayvancılığı daha ileri seviyeye getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Zabun, fuarın ilk gününde en güzel buzağı ve inek yarışması düzenlediklerini ifade ederek, "Burada hayvanlarımızı yarıştıracağız. Dereceye giren çiftçilerimize ödüllerini vereceğiz. Amacımız, fuarlarla yetiştiricilerimizi teşvik etmek. Sağlıklı yaşamın temeli sağlıklı gıdanın üretilmesiyle ilgilidir. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, jürinin değerlendirmesi sonucu Veli Dağlı'ya ait inek ile Seyit Özbek'in buzağısı birinci seçildi.

Yarışmacılara karma yem makinesi, süt sağım makinesi ve kaşağı makinesi gibi çeşitli hediyeler verildi.

Fuar, 27 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.