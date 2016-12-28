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Aksaray'da FETÖ/PDY soruşturması

- Soruşturma kapsamında noter olarak görev yapan şüpheli ile bir avukat gözaltına alındı - Gözaltına alınan avukatın, 1 Kasım milletvekili seçimlerinde CHP Aksaray milletvekili adayı olduğu öğrenildi

Aksaray'da FETÖ/PDY soruşturması

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında noter olarak görev yapan şüpheli ile bir avukat gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat M.K. ile Gülağaç ilçesinde noter olarak görev yapan Y.T'yi gözaltına aldı.

Şüpheli M.K'nın 1 Kasım 2015 milletvekili seçimlerinde CHP Aksaray 2. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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