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Aksaray'da fuhuş operasyonu

- Fuhuş ve fuhşa aracılık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Aksaray'da fuhuş operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da fuhuş ve fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde fuhuş yapıldığı ihbarı aldı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, para karşılığı fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri belirlenen C.P. (25), M.O. (59), S.A. (46), F.K. (20) ile dolapta saklanan Azerbaycan uyruklu L.H'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi.

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