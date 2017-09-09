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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Hasan Durmaz ( 43) yönetimindeki 68 KV 378 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara karayolunun 7. kilometresinde, önce refüje, ardından karşı yönden gelen Ahmet Yalınız...

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hasan Durmaz ( 43) yönetimindeki 68 KV 378 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara karayolunun 7. kilometresinde, önce refüje, ardından karşı yönden gelen Ahmet Yalınız (41) idaresindeki 16 Y 7901 plakalı otomobile çarptı.

Önündeki kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan Fahrettin Bozlak idaresindeki çekici de şarampole yuvarlandı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile 16 Y 7901 plakalı araçtaki Hatice (36), Duygu (15) ve Sabri Yalınız (10) yaralandı. Çekici sürücüsü Bozlak, kazadan yara almadan kurtuldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle karayolunda trafiğin kontrollü sağlanmasından dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.

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5 YaralıAksarayTrafik Kazası
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