Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, işçileri taşıyan servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mustafa Sağlam (65) idaresindeki 68 HA 514 plakalı otomobil, Hasas Mahallesi Kavşağı'nda Ramazan Özcan (41) yönetimindeki 68 KH 375 plakalı işçileri taşıyan servisle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan işçiler Şafak Baydar (18), Orhan Koçak (19), Emre Tan (30), Aydın Düzgün (46) ve Orhan Sarıkaya (25) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.