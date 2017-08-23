Aksaray'da kaçırılan çocuğun operasyonla kurtarılması

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, bir akaryakıt istasyonuna gelen maskeli ve silahlı 2 saldırganın kaçırdığı 10 yaşındaki Egemen Samet Dinç'in kurtarılması için düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin polisteki sorguları sürüyor. Şüphelilerin, polisteki ilk ifadelerinde, olayı fidye için gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.

Öte yandan polis ekiplerinin Egemen Samet Dinç'in kurtarılması için düzenlediği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Silahlı saldırı olayının ardından şüphelilerin yakalanması ve kaçırılan çocuğun bulunması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların kullandığı aracı, Ortaköy ilçesine bağlı Borucu köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Ekecik Dağı eteklerinde buldu.

Yapılan incelemelerde aracın Ferhat K'ye ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, çalışmalarını bu kişi üzerinde yoğunlaştırdı.

Emniyet Müdürlüğündeki diğer şubelerin de desteğiyle yapılan araştırmada, Ferhat K'nin, aracı terk ettikten sonra telefonla aradığı bir arkadaşından yardım istediği, bunun üzerine olay yerine gelen arkadaşının da Ferhat K. ve beraberindeki diğer şüpheliler ile kaçırdıkları çocuğu, merkeze bağlı Borucu köyüne bıraktığını belirledi.

Ferhat K'nin arkadaşı olduğu tespit edilen kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda Borucu köyüne giden ekipler, saldırganları bırakıldıkları evde bulamadı.

Araştırmalarını bu köyde derinleştiren ekipler, Ferhat K'nin bir akrabasını araması üzerinde, şüphelilerin saklandığı evi tespit etti.

- Polis önce köyün tüm ışıklarını kesti

Operasyon için Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığından 15 kişilik ekip ve bir iz sürücü köpek de Aksaray'a geldi. Risk analizi yapan polis ekipleri, operasyon için en uygun saatin 03.45 olduğunu belirleyip, operasyon öncesinde köyün ışıklarını kesti.

Yapılan hazırlıkların ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri, şüphelilerin kaldı eve girdi. Özel harekat polisleri, şüphelilerin direnmesi üzerine, çocuğun can güvenliğini düşünerek şüphelileri ikna çabasına girdi.

- Polisler gaz bombası atarak odaya girdi

Şüphelilerden Berat Batuhan K, ikna çabaları sonucu teslim olurken, diğer şüpheli Ferhat K. yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarına rağmen teslim olmadı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin bulunduğu odaya gaz bombası attıktan sonra şüpheli Ferhat K'yi silahla bacağından yaraladı.

Özel Harekat polisleri, Ferhat K'yi etkisiz hale getirirken, evde yaşananlara şahit olan ve korkudan ağlamaya başlayan Egemen Samet Dinç'i sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Polisin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla hiçbir yara almadan kurtarılan Dinç, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 2 adet tabanca, 5 adet dolu fişek ele geçirildi.

Operasyonun ardından bu kişilere yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen bir kişi daha gözaltına alındı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, 21 Ağustos Pazartesi günü bir akaryakıt istasyonuna gelen maskeli ve silahlı 2 saldırgan, bir kişiyi yaralayıp, 10 yaşındaki Egemen Samet Dinç'i kaçırmış, olayla ilgili dün bir kişi gözaltına alınmıştı. Dinç, bu gece Ankara'dan gelen özel harekat polislerinin de katılımıyla bir eve düzenlenen operasyonla kurtarılmış, evdeki biri yaralı 2 şüpheli yakalanmıştı.