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Aksaray'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, ekmek yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Yaşar Yılmaz (38) yönetimindeki 68 BT 018 plakalı otomobil, Ereğli Kapı Mahallesi 4111'inci Sokak'ta, Yunus...

Aksaray'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, ekmek yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yaşar Yılmaz (38) yönetimindeki 68 BT 018 plakalı otomobil, Ereğli Kapı Mahallesi 4111'inci Sokak'ta, Yunus Sueri idaresindeki 68 HS 742 plakalı ekmek yüklü kamyonetle çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçe korkuluklarına çarparak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Yılmaz ile otomobildeki Funda (35), Ramazan (12) ve Gamze Yılmaz ile Gülay Yaprakçı (40) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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5 YaralıAksarayKamyonetKazaOtomobil
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