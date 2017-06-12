Aksaray'da kamyonun çarptığı kamyonet devrildi: 6 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da kamyonun çarptığı kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet K. (42) idaresindeki 38 PK 204 plakalı kamyon, Aksaray-Nevşehir karayolunun 20. kilometresinde, Mansur Uçak'ın (22) kullandığı 50 DZ 526 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet, şarampole devrildi.
Kazada, kamyonet sürücüsü Uçak ile aynı araçta bulunan Nurcan (46), Berzan (1), Senem (17), Yağmur Uçak (21) ve Yaşar Bayrak (22) yaralandı.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kamyon sürücüsü Mehmet K. gözaltına alındı.
Öte yandan kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kamyonun arkadan çarptığı kamyonetin şarampole devrilmesi yer alıyor.