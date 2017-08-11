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Aksaray'da miras kavgası: 5 yaralı

- Kardeşler arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Aksaray'da miras kavgası: 5 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da kardeşler arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden Selahattin D. ile ağabeyi Fazlı D. arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Selahattin ile aynı aileden Suna, İdris, Gizem ve Mehmet D. bıçak ve sopalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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"miras" KavgasıAksarayKardeşKavga
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