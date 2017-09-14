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Aksaray'da ölümlü kaza sonrası yol kapatma eylemi

- Aksaray'da, trafik kazasında ölen 80 yaşındaki sürücünün yakınları ve vatandaşlar, kazanın olduğu yerde toplanarak yolu trafiğe kapattı

Aksaray'da ölümlü kaza sonrası yol kapatma eylemi

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 80 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiği trafik kazasından dolayı bir grup vatandaş, önlem alınması için kazanın olduğu bölgede yolu trafiğe kapattı.

Alınan bilgiye göre, Adana-Aksaray karayolunun 21. kilometresinde dün Ahmet Recai Diyap (64) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Aksaray-Adana karayolunun 21. kilometresinde Bayram Ali Turgut (80) yönetimindeki 68 BR 020 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Turgut olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Diyap ile eşi Gülyan Diyap (60) yaralandı.

Turgut'un yakınları ve bölgede yaşayan vatandaşlar, bugün kazanın yaşandığı bölgede toplandı. Ellerinde "her geçiş ölüm tehlikesi", "ölümlere son vermek için üst veya altgeçit istiyoruz" yazılı pankartlarla eylem yapan varandaşlar, karayolunu trafiğe kapattı.

Karayolundan merkeze bağlı Armutlu, İncesu ve Kutlu köylerine ayrılan yolun iyileştirilmesi ve güvenliğinin arttırılmasını isteyen gruptakiler, yol ile ilgili sıkıntılarını iletmek üzere yetkililerin gelmesini istedi.

Eylem nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Bir süre sonra vatandaşların yanına gelen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Nail Sevgican, tedbir alınması için çalışma başlatacaklarını söyledi. Bunun üzerine vatandaşlar, yaklaşık 20 dakika boyunca trafiğe kapattıkları yolu tekrar açtı.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Halis Katman, bu yıl 6 kişinin bu yolda meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, yetkililerden yolda önlem almalarını istediklerini belirtti.

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AksarayTrafik KazasıYol Kapatma Eylemi
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