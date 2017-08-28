Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Fener hora feneri Şarköy
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Abdulkadir Yaldız yönetimindeki 06 VEG 88 plakalı otomobil, Aksaray Adana karayolunun 35. kilometresinde refüje, ardından da bariyerlere çarptı.Kazada otomobilde...

Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abdulkadir Yaldız yönetimindeki 06 VEG 88 plakalı otomobil, Aksaray Adana karayolunun 35. kilometresinde refüje, ardından da bariyerlere çarptı.

Kazada otomobilde bulunanlardan Fatma Yaldız (41) olay yerinde hayatını kaybetti, Berat (13) ve Ramazan Yaldız (9) yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri, kazazedelerin yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Ailenin bayram tatili için Ankara'dan Niğde'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AksarayTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5