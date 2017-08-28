Aksaray'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Abdulkadir Yaldız yönetimindeki 06 VEG 88 plakalı otomobil, Aksaray Adana karayolunun 35. kilometresinde refüje, ardından da bariyerlere çarptı.
Kazada otomobilde bulunanlardan Fatma Yaldız (41) olay yerinde hayatını kaybetti, Berat (13) ve Ramazan Yaldız (9) yaralandı.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri, kazazedelerin yakınlarını teselli etmeye çalıştı.
Ailenin bayram tatili için Ankara'dan Niğde'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.