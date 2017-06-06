Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü.
Davul Uluçay (40) idaresindeki 38 RY 583 plakalı otomobil, Aksaray-Konya karayolunun 75. kilometresinde, yol kenarında park halinde bulunan 26 VS 862 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Uluçay ile araçtaki Ömer Kayabaşı, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından, Uluçay ve Kayabaşı'nın cesedi sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için morga kaldırıldı.