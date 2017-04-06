Aksaray'da STK'lardan halk oylamasına

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 78 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin halk oylamasında "evet" oyu vereceklerini belirtti.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda "Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu" adı altında bir araya gelen 78 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, taşıdıkları "Güçlü Türkiye İçin Referandumda Kararımız Evet" yazılı pankartla ortak basın açıklaması yaptı.

STK'lar adına ortak basın açıklamasını okuyan Aksaray Sivil Toplum Platformu Başkanı Eyüp Dağdaş, Türk milletinin beşeriyetin huzur ve refahını temin edecek büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Yapılacak halk oylamasının Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem ifade ettiğini ve herkesin bunun farkında olması gerektiğini vurgulayan Dağdaş, şöyle konuştu:

"Milletin istikrar, söz sahibi olma, güçlü yasama ve yeni bir milli anayasa beklentilerini karşılamak maksadıyla hazırlanan cumhurbaşkanlığı sistemini desteklemeyi millete ve ümmete karşı tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. 15 Temmuz darbe girişimin üstesinden gelen aziz milletimizin son derece önemli bu kavşakta yine destansı bir toplumsal mutabakat sergileyerek yıllardır süren vesayet sistemine son vereceğine inanıyoruz. 16 Nisan'da yapılacak referandumda yeni Türkiye'yi hedefleyen, tarihi ve kültürel yapımıza daha uygun bulduğumuz cumhurbaşkanlığı sistemini destekliyor ve 'evet' diyoruz. Aziz milletimizin ve memleketimizin selametine vesile olacağına inandığımız bu sivil düzenlemeye tüm halkımızı da 'evet' demeye davet ediyoruz."

- "İdlib'te yaşanan katliamı şiddetle kınıyoruz"

Dağdaş, İdlib'deki kimyasal silah saldırısını kınadıklarını aktardı.

STK'lar olarak oradaki insanlara yardıma devam edeceklerini ifade eden Dağdaş, "Biz Müslümanlar birlik olup gereğini yapmadıkça bu zulümlerin ardı kesilmeyecektir. Bu vesileyle İdlib'te vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaşanan zulmün de bir an önce son bulmasını istiyoruz." dedi.