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Aksaray'da tarihi eser operasyonu

- Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 408 parça tarihi eser ve 3 bin 745 sikke ele geçirildi

Aksaray'da tarihi eser operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yolcu otobüsündeki 2 kişinin valizlerindeki aramada, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 408 parça tarihi eser ve 3 bin 745 sikke bulundu.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, yolcu otobüsüyle tarihi eser sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Plakası belirlenen araç, Aksaray-Adana karayolunun 12. kilometresinde durduruldu. Ekipler, otobüsteki yolculardan Mustafa Ö. (47) ve Mustafa Ö'nün (23) valizinde yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 408 parça tarihi eser ve 3 bin 745 sikke ele geçirdi.

Zanlılar gözaltına alınırken, el konulan tarihi eserler Aksaray Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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AksaraySikkeTarihi EserValiz
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