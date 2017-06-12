Aksaray'da tarihi eser operasyonu

AKSARAY (AA) - Aksaray'da yolcu otobüsündeki 2 kişinin valizlerindeki aramada, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 408 parça tarihi eser ve 3 bin 745 sikke bulundu.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, yolcu otobüsüyle tarihi eser sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Plakası belirlenen araç, Aksaray-Adana karayolunun 12. kilometresinde durduruldu. Ekipler, otobüsteki yolculardan Mustafa Ö. (47) ve Mustafa Ö'nün (23) valizinde yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 408 parça tarihi eser ve 3 bin 745 sikke ele geçirdi.

Zanlılar gözaltına alınırken, el konulan tarihi eserler Aksaray Müze Müdürlüğüne teslim edildi.