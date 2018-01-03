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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştığı bir grubu takibe aldı.Toplanan delillerin...

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştığı bir grubu takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Evlerde dedektör köpeğin de katıldığı aramada, satışa hazır uyuşturucu madde ile bir av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.


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