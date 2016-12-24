Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Aksaray'da yolcu midibüsü devrildi: 6 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir yolcu midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mahmut Gökoğlan (40) yönetimindeki 68 BH 139 plakalı yolcu midibüsü, Organize Sanayi Bölgesi yolunda buzlanma nedeniyle kayarak...

Aksaray'da yolcu midibüsü devrildi: 6 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir yolcu midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Gökoğlan (40) yönetimindeki 68 BH 139 plakalı yolcu midibüsü, Organize Sanayi Bölgesi yolunda buzlanma nedeniyle kayarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Gökoğlan ile midibüste bulunan Fadimana Palta (38), Ayfer Çalışkan Güsoy (38), Mücahit Çoban, Mehmet (25) ve Rıza Ceylan (32) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray'daki bazı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, buzlanma yüzünden kayganlaşan yolda başka kazalar yaşanmaması için belediye ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AksarayKazaMidibüsTrafik KazasıYolcu Midibüsü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.