Aksaray'daki cinayet

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, tartıştığı kocasını silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı.

Kocasını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tuğba A. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tuğba A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün, Bahçeli Mahallesi'ndeki Koçyiğit Apartmanının 1. katında ikamet eden Tuğba A. ile kocası Ferhat A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Tuğba A. evde bulunan tabancayla kocasını başından vurmuştu.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat A. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.



