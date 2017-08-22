Aksaray'daki silahlı saldırı ve çocuk kaçırma

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, bir akaryakıt istasyonuna gelen maskeli ve silahlı 2 saldırganın kaçırdığı 10 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına katılan görevlilerden oğlunun bulunduğuna dair haberi bekleyen baba Galip Dinç, AA muhabirine, dün Antalya'da kardeşlerinin yanında bulunduğunu ve oğlumun kaçırıldığı haberini alınca Ortaköy'e geldiğini söyledi.

Oğlunu arama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Dinç, saldırganların kaçtığı aracın dün polisler tarafından bir dağın eteğinde terk edilmiş bulunduğunu belirtti.

Oğlunun bulunmasını isteyen Dinç, "Buraya arabayla gelip hiçbir şey sormadan etrafa ateş ediyor. Çocuğum ise o sırada içeride oturuyordu. Gidip çocuğu alıp arabayla kaçıyorlar. Şu an ekiplerin arama çalışması devam ediyor. Bir an önce çocuğumun bulunmasını istiyorum. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, oğlumu gören olursa yetkililere bildirsinler." diye konuştu.

Anne Gülfidan ise oğlunun bir an önce bulunmasını istediğini dile getirerek, "Bütün yetkililerimizden üstüne düşen ne varsa daha fazla yapmasını istiyorum. Kendi çocuklarıymış gibi oğlumu aramalarını istiyorum. Şu an beklemekten başka bir şey yapamıyoruz. Biz emniyet güçlerimize güveniyoruz." dedi.

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı, şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Dün, Ortaköy-Balcı köy karayolunda bir akaryakıt istasyonuna gelen maskeli ve silahlı 2 saldırgan bir kişiyi yaralayıp, 10 yaşındaki Egemen Samet Dinç'i kaçırmıştı.