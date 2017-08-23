Aksaray'daki silahlı saldırı ve çocuk kaçırma

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, bir akaryakıt istasyonuna gelen maskeli ve silahlı 2 saldırganın kaçırdığı 10 yaşındaki çocuk düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce bir akaryakıt istasyonunda kaçırılan Egemen Samet Dinç'in bulunması için çalışma başlattı. Saldırganların merkeze bağlı Borucu köyünde olduğunu belirleyen ekipler, Ankara'dan gelen özel harekat polislerinin de katılımıyla köydeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda Egemen Samet Dinç kurtarılırken, evdeki 1'i yaralı 2 kişi yakalandı. Egemen Dinç, Ortaköy Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Egemen Dinç'i hastanede ziyaret etti.

Vali Pekmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pazar günü kaçırılan Dinç'in düzenlenen operasyonla sağ salim kurtarılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

- "Operasyon için özel harekat birimimizi Ankara'dan istedik"

Çocuğun kaçırılmasından itibaren emniyet güçlerinin olayı takibe aldığını, bugün ise çocuğun kaçırıldığı yerin tespit edilmesiyle operasyon düzenlendiğini belirten Pekmez, şunları kaydetti:

"Dün gece saldırganların bulundukları evi istihbarat birimleri tespit etti. Evi tespit etmekle birlikte operasyon için özel harekat birimimizi Ankara'dan istedik. Onların gelmesiyle birlikte sabaha karşı 03.30 gibi çocuğumuzun tutulduğu eve operasyon yapıldı. Öncelikle şüphelilerden birisi yakalandı. Diğer şüpheli teslim olmadı. İkna çabalarına rağmen teslim olmayınca yapılan operasyonla o da yaralı olarak ele geçirildi. Bizim için önemli olan çocuğumuzun sağ salim kurtulup ailesine teslimi idi. Biz de emniyet müdürümüzle operasyonu emniyet binasından takip ettik. Herkese geçmiş oldun diliyorum."

- "Bugün bayram yapacağım, kurban keseceğim"

Çocuğun annesi Gülfidan Dinç ise yaşadığı mutluluğu tarif etmekte zorlandığını dile getirdi.

Dinç, çocuğunun bulunmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Uykusuz kalan herkesten, oğlumu ararken adım atan her polisten, hepsinden Allah razı olsun. Allah, hepsinin çoluğunu çocuğunu esirgesin. Bir önceki gece kabus yaşıyordum. Sabah oldu bugün düğün yapacağım, bayram yapacağım, kurban keseceğim. Allah'ın sevgili kuluymuşum ağlattı. Şimdi de güldürdü işte. Herkes böyle olsa keşke, herkes böyle benim gibi kavuşsa keşke."

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, 21 Ağustos Pazartesi günü bir akaryakıt istasyonuna gelen maskeli ve silahlı 2 saldırgan, bir kişiyi yaralayıp, 10 yaşındaki Egemen Samet Dinç'i kaçırmış, olayla ilgili dün 1 kişi gözaltına alınmıştı.







