Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Manyas HES Growtech Eurasia 12 eylül
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Aksaraylı "Orhan Baba"nın sazlarına yurt dışından ilgi

- Aksaray'da çocukluğundan beri sazı elinden düşürmeyen Orhan Koç'un 6 yıldır atölyesinde yaptığı bağlamalar, yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor - Çevresinde "Orhan Baba" olarak tanınan Koç: - "Türkiye'nin 81 iline bağlama gönderiyorum. Yurt dışından da Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, ABD'den müşterilerim var"

Aksaraylı

AKSARAY (AA) - TURAN KAZAK/OĞUZHAN DEMİRAY - Aksaray'da 29 yaşındaki bağlama ustası Orhan Koç, 17 metrekarelik atölyesinde gürgen, ardıç ve dut ağacından yaptığı sazları, sipariş üzerine yurt dışına da gönderiyor.

Henüz 6 yaşındayken tanıştığı ve "En büyük tutkum" dediği sazı o günden beri elinden bırakmayan Koç, çevresindekiler tarafından "Orhan Baba" diye çağrılıyor.

Evinde kendi çabasıyla önce saz tamirini, sonrasında imalatını yapmaya başlayan Koç'un, 6 yıl önce kurduğu atölyesinde ürettiği bağlamalar, yurt içi ve dışından yoğun talep görüyor.

Yurt dışındaki siparişleri telefon ve internet aracılığıyla alan Koç, zevk ve isteğe göre hazırladığı el emeği bağlamaları kargoyla müşterilerine gönderiyor.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağlama ustalığının Allah'ın verdiği bir yetenek olduğunu söyledi.

Bağlama çalmaya ve yapmaya küçüklüğünden beri merakının bulunduğunu anlatan Koç, bağlama yapmanın kolay olmadığını, sabır ve emek istediğini vurguladı.

Bu işin ince işçilik gerektirdiğini dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"İş, milim hatayı kabul etmez. 3 günde çıkardığım sazlar da 1 ayda, hatta 9 ayda yaptığım sazlar da var. Sazlar tamamen el işçiliği. Bu da sazın kaliteli olmasındaki en büyük etken. Bağlama yaparken dut ve ardıç, saplarında ise ak gürgen, kelebek, kırmızı gürgen, gül gibi ağaçlar kullanıyorum. İşçiliğimi çok beğeniyorlar. Kendim saz çaldığım için çalanın da dilinden anladığımdan insanları memnun edebiliyorum."

Genellikle sipariş üzerine çalıştığını belirten Koç, "Türkiye'nin 81 iline bağlama gönderiyorum. Yurt dışından da Almanya, Belçika, Fransa, Avusturya, ABD'den müşterilerim var. Sazda insanlar genellikle İç Anadolu'nun kalbi Aksaray'ı tercih ediyor." diye konuştu.

Müzisyen Levent Öten ise 6 yıldır bağlamalarını Koç'a yaptırdığını kaydederek, "Profesyonel müzisyenler olarak hazır bağlamaları kullanamıyoruz. O nedenle burası müzisyenler için bulunmaz nimet. Buraya gelerek kendimize özel bağlamalar yaptırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AksarayBağlama UstasıOrhan Koç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5