Akseki-İbradı-Derebucak karayolu çalışmaları

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akseki-İbradı-Derebucak karayolu yapım çalışmalarıyla ilgili, "Yatırım toplam maliyet bedeli 825 milyon lira. Bu büyük bir yatırım. Akdeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan çok büyük bir proje olduğu için de helali hoş olsun." dedi.

Antalya Valisi Karaloğlu, yapımı devam eden Akseki-İbradı-Derebucak karayolundaki çalışmaları inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaloğlu, Konya sınırına kadar giderek bölünmüş yol çalışmalarını incelediklerini söyledi. Bölgede hızlı bir çalışma olduğunu kaydeden Karaloğlu, Demirkapı Tüneli'nin kazı işlerinin tamamlandığını, beton kaplama işlerinin yapıldığını, ikinci tünelde de 5 ayrı noktadan çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Antalya sahil bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan Akseki üzerinden Seydişehir'e giden tek bir yol olduğunu hatırlatan Karaloğlu, "İç Anadolu Bölgesi'ni sahile farklı alternatif yollardan bağlama konusunda hükümetimizin çalışmaları var. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de Taşağıl'dan başlayıp Beydiğin üzerinden Konya Derebucak'a kadar ulaşacak olan ve içerisinde gidiş-dönüş 10 kilometrelik Demirkapı Tüneli'nin de bulunduğu 67 kilometrelik güzergah. Burası tamamlandığında İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz'e, Antalya'ya bağlayan en kısa ve niteliği en yüksek yollardan biri olacak." diye konuştu.

- 825 milyon liralık yatırım

Yolun tamamlanmasıyla Türkiye'nin kuzeyi ile güneyini bağlayan önemli akslardan birinin oluşacağını vurgulayan Karaloğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu yol İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz'e bağlayacak. Akdeniz'de üretilen sebze ve meyve gibi ürünleri iç pazarlara, daha büyük pazarlara, Ankara İstanbul gibi pazarlara daha kısa sürede ulaştırma imkanı olacak. Bunun yanında turizm imkanları daha da artacak. Konya'dan Antalya'ya gelmek isteyen biri bu yolu kullandığında Akseki yoluna göre 26 kilometre daha kısa bir yolu kullanmış olacak. Hem niteliği yüksek hem de daha kısa bir yoldan sahile gelmiş olacak."

Yatırımın toplam maliyetinin 825 milyon lira olduğunu, bunun 448 milyon 500 bin liralık kısmının Demirkapı Tüneli için harcandığını anlatan Karaloğlu, bu büyük yatırımın Türkiye için yapıldığını bildirdi. Karaloğlu, "Yatırım toplam maliyet bedeli 825 milyon lira. Bu büyük bir yatırım. Akdeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan çok büyük bir proje olduğu için de helali hoş olsun." dedi.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan ikinci alternatif yol çalışmasıyla ilgili de bilgiler veren Karaloğlu, Alanya'yı Kuşyuvası mevkisi üzerinden Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerine bağlayan 11 tünelden 7'sinin tamamlandığını hatırlattı.

- Ege ve batı bölgeler

Antalya'nın batısını Ege'ye bağlayan yollar üzerinde de çok önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Vali Münir Karaloğlu, çalışmalar tamamlandığında Antalya'nın hem Ege hem de İç Anadolu Bölgesi'ne entegrasyonunun tamamlanmış olacağını dile getirdi.

Vali Karaloğlu, Antalya'da bundan sonra hedefin hızlı tren projesi olduğunu sözlerine ekledi.