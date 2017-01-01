Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası

Akseki-Seydişehir karayolu yeniden ulaşıma açıldı

- Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araç geçişine izin verilmeyen, Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolu tekrar trafiğe açıldı

Akseki-Seydişehir karayolu yeniden ulaşıma açıldı

ANTALYA (AA) - Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan Akseki-Seydişehir karayolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde buzlanma ve kar yağışı sonucu yolun kapanması üzerine Karayolları ekipleri, üç gündür aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürdü.

Bugün çalışmaların tamamlanmasıyla Akseki-Seydişehir karayolu, karşılıklı ulaşıma açıldı.

Dün akşam da Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolunun Akseki kavşağında, kar temizleme çalışmaları nedeniyle geçişlerine izin verilmeyen sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendirilmişti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AksekiAntalyaBuzlanmaKarKarayoluTrafik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.