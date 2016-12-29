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Akseki-Seydişehir karayolunda araç geçişine izin verilmiyor

- Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki kavşağında yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor

Akseki-Seydişehir karayolunda araç geçişine izin verilmiyor

ANTALYA (AA) - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Akseki kavşağında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Buzlanmanın da olduğu bölgede, çok sayıda araç yolda kaldı.

Akseki Bölge Trafik ekipleri, Akseki kavşağından itibaren araçların geçişine izin vermiyor. Sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleri ve kar püskürtme araçlarıyla yolu trafiğe açmak için aralıksız çalışıyor. Şiddetli fırtına, tipi ve kar nedeniyle ekipler yolu açmakta zorluk çekiyor.

Bir turizm firmasında çalışan otobüs şoförü Erdinç Özşener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesine turist kafilesi götürdüğünü söyledi.

Antalya'dan aldığı yabancı turistlerle Akseki'ye kadar gelebildiklerini belirten Özşener, "Trafik ekipleri kar ve tipi nedeniyle bizi dinlenme tesislerine yönlendirdi. Şu anda yolun berbat olduğunu söylüyorlar. Karayolları ekipleri çalışıyor ama tipi nedeniyle yol tekrar kapanıyor. Ne zaman yola çıkabileceğimizi bilemiyoruz. 3 saatten beri tesislerde bekliyoruz. Bu gidişle yola çıkacağımızı sanmıyorum." diye konuştu.

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Akseki-Seydişehir Karayolu Trafiğe KapandıAntalyaKar Yağışı
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