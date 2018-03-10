Akşemsettin Gemisi'ni turizm şirketi satın aldı

BURSA (AA) - Bursa Deniz Otobüsleri AŞ'nin (BUDO), İznik Gölü'nde sefer yapan Akşemsettin Gemisi bir turizm şirketine satıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 81 kişilik kapalı, 74 kişilik açık bölümü olmak üzere toplam 155 yolcu kapasiteli Akşemsettin Gemisi, yeterli talep olmadığından dolayı bir turizm şirketine satılmasına karar verildi.

Orhangazi Gölyaka'da, 100 tonluk bir vinç ve 20 kişilik ekibin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla karaya çıkarılan gemi, 96 tekerlekli özel bir taşıma aracına yüklendi.

Yarın gecenin ilk saatleriyle trafiğe kapatılacak Akharem kavşağı ile Gölyaka Mahallesi arasındaki 20 kilometrelik yoldan Gemlik Körfezi'ne götürülecek Akşemsettin Gemisi, buradan da denize indirilip Mudanya'ya getirildikten sonra turizm şirketine teslim edilmek üzere Marmaris'e gönderilecek.

- Karayolları Genel Müdürlüğünden açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü de söz konusu geminin aktarım işlemi için bazı yolların tedbirli olarak trafiğe kapatılacağı bildirdi.

Açıklamada, "Yalova-Bursa yolunun Gemlik-Karsak kavşağı arasında Akşemsettin Gemisi'nin, İznik Gölü'nden Gemlik Limanı'na taşınacağından, 11 Mart'ta 03.00-18.00 saatlerinde Gemlik ile İznik yol ayrımı (Karsak kavşağı) arası İstanbul-Bursa gidiş güzergahı ve Karsak kavşağı ile Gölyaka yol ayrımı bölgesindeki yol tamamen, Bursa-İstanbul gidiş güzergahı ise kısmen trafiğe kapatılacak." ifadelerine yer verildi.